Теперь о Джалиле поют и в театре Камала

В театре Камала состоялся премьерный показ спектакля-концерта «Театр & Музыка. Джалиль» в постановке режиссера Рамиля Гараева. Авторы выбрали жанр музыкального эссе, в главной роли выступил оркестр Камаловского театра под руководством Данияра Соколова. Он же выступил и соавтором спектакля. 15 историй об одной жизни

Если первая часть проекта «Театр & Музыка», посвященная татарскому композитору Рустему Яхину уже прочно вошла в репертуар театра, то новому спектаклю-концерту о Мусе Джалиле еще предстоит завоевать сердца публики. Хотя, как показала премьера, за этим дело не станет — зрители по окончании часового действа аплодировали стоя, при этом зал был полон, несмотря на разгар майских выходных.

Спектакль представляет собой радиопостановку в стиле ретро начала 90-х годов. Зрителю предлагается представить, будто он находится в комнате со старым радиоприемником, по которому идет передача о творчестве и судьбе поэта-героя Мусы Джалиля. В спектакле звучат 15 песен и композиций на его стихи, написанные как великими Салихом Сайдашевым, Рустемом Яхиным, Мансуром Музафаровым и другими мелодистами XX века, так и современным композитором Миляушой Хайруллиной, которая не так давно взяла премию на всероссийском конкурсе «Партитура».

Музыкальные номера перемежаются отрывками из воспоминаний родных и друзей поэта, его современников, цитатами из автобиографии Мусы Джалиля. Их зачитывают условные радиоведущие, артисты театра, которые скромно расположились за столиком справа у кулис. В конце они перевоплощаются: один в героя повествования, другой — в современного поэта. «Кто я там у вас?» — спрашивает Джалиль. «Лауреат Ленинской премии, общепризнанный классик», — отвечают ему. «А если проще?» Звучит ответ: «Поэт и герой».

Условные радиоведущие, артисты театра, которые скромно расположились за столиком справа у кулис

Актеры с консерваторской подготовкой

Условно действие можно разделить на три части — в первой повествуется о детстве и молодости поэта, звучат произведения на его ранние стихи. Второй блок посвящен трем песням из цикла Рустема Яхина «Моабитские тетради». Завершает концерт пять композиций Миляуши Хайруллиной, написанные к спектаклю «Муса. Моабит». Именно песня «Платочек» («Яулык») завершает действо как символ продолжения жизни, всепобеждающей любви, которую, как и в спектакле, исполняет в красном платье актриса Камаловского театра Ляйсан Гатауллина. Правда, зрители, до этого начинающие аплодировать, порой, не дожидаясь окончания песни, в завершении спектакля несколько оробели — видимо, ждали окончания действия мощным финальным аккордом, а завершилось все на тонкой лирической ноте… Хотя, может, именно такой молчаливой паузы в конце и добивались авторы постановки.

Стоит отметить, что артисты театра, особенно молодая часть коллектива, профессионально занимались с педагогом по вокалу Раидой Ермохиной. Камаловский театр вообще славится музыкальными постановками, однако в последнее время, как отметил Данияр Соколов, работа ведется на уровне вокального факультета консерватории:

— Конечно, мы занимаемся вокалом со всеми желающими артистами, но многие из молодых понимают, что профессиональное владение голосом — однозначный бонус. Все песни и романсы, которые звучат в спектакле, написаны для фортепиано, а оркестровку сделала наш концертмейстер Варвара Бурова. Особо отмечу, что мы намеренно перемешали как классические произведения татарских композиторов, так и современные песни Миляуши Хайруллиной. Получилось очень гармонично. Более того, музыка современников очень близка нашим музыкантам, нам было легко ее освоить, потому что она очень созвучна времени.

В последнее время, как отметил Данияр Соколов, работа ведется на уровне вокального факультета консерватории

Оркестр, пьедестал и тюремная решетка

Сценография постановки минималистична — лишь светлые панели, образующие гигантскую тюремную решетку, расположились в глубине сцены. На первом плане — оркестр, ведущий музыкальное повествование, основную нить постановки. Интересным решением стало расположить возвышение для солистов, исполняющих песни и романсы на стихи Джалиля, за оркестрантами.

Артисты театра поочередно поднимаются на этот пьедестал-трибуну, за их стеной — только решетка, но поют они перед ней. Читается символ вырвавшейся из застенков песни, которая звучит теперь не в глуши одиночной камеры, а во всю свою ширь.

— Мы решили поэкспериментировать с такой расстановкой, благо наш театр располагает к экспериментам, — уверен Данияр Соколов.

Стоит отметить, что художником постановки выступил Сергей Скоморохов.

«Формат радиопостановки мне очень близок — когда-то я начинал на радио как диджей», — говорит Ахмадуллин

«Мы все наплакались»

Артист театра Камала Ришат Ахмадуллин исполняет в спектакле песни из двух циклов — Рустема Яхина и Миляуши Хайруллиной:

— Драматический артист, я считаю, не просто исполняет песню, он играет ее. Мы проживаем ее, создавая в песне образ. Когда я только начал учить «Сон в тюрьме», меня буквально прошибало на слезы. Не мог петь — просто стою и плачу. Так и накануне спектакля на генеральном прогоне — мы все наплакались. Ведь говорят же, что музыка творит волшебство? Именно так и получилось, когда мы работали над постановкой. Кстати, формат радиопостановки мне очень близок — когда-то я начинал на радио как диджей, но сцена все же перетянула меня к себе.

Как рассказал художественный руководитель постановки Данияр Соколов, в будущем сезоне спектакль планируется повторить.



realnoevremya.ru