Татары Санкт-Петербурга побывали на экскурсии в Кронштадте

Руководитель общества ” Мухлиса” Санкт-Петербурга Назмеева Фарида организовала для его членов автобусную экскурсию в город Кронштадт. Финансовую помощь в организации поездки оказал известный меценат Серазетдинов Рустем Равильевич.

Во время экскурсии слушатели познакомились с историей основания и строительства города – крепости, российского военного и торгового флота, с многочисленными памятниками истории, культуры.

Кронштадт – это начало первых кругосветных плаваний, походов в Арктику, Антарктику и Русскую Америку. Здесь проходили службу и вели научную работу выдающиеся флотоводцы и мореплаватели: Ушаков, Крузенштерн, Макаров и другие.

Особое внимание экскурсовод Назмеева Фарида уделила истории возникновения татарской общины в Кронштадте. Известно, что среди первых строителей крепости были также мусульмане, татары и башкиры. В середине 18 века в Кронштадте образовалась татарская община, состоявшая из военнослужащих, строителей, торговцев и ремесленников. На это указывает название Сайдашной улицы, известное с 1740 года.

Экскурсанты увидели и так называемые Татарские ряды, где в 18 – 19 веках находились сводчатые помещения в два ряда, где татары торговали различными товарами. В ходе экскурсии была освещена и история татарской мечети, которая, существовала в Кронштадте с 19 века до 1927 года и меняла свои адреса . В 1845 году в российских военных портах были учреждены должности имамов. В порту Кронштадта был один имам на государственном обеспечении.

Интересно, что история российского кораблестроения тесно связана с Казанью и Татарстаном. Со времен волжских булгар там велось строительство торговых и военных судов. Позже в казанском адмиралтействе строились суда для Балтийского флота по указу Петра I. Казанская губерния богата лесами и по указу Петра Великого казанское адмиралтейство заготавливало дубовый корабельный лес для отправки в Петербург, чтобы строить корабли и возводить доки в Кронштадте.

Волнующим был рассказ о замечательном человеке, Зайдулине Измаиле Матигуловиче, капитане первого ранга, первом татарине, ставшим командиром легендарной подводной субмарины Щ-423, которая в августе 1940 года первой в мире пробилась сквозь льды Северного Ледовитого океана, пройдя вдоль всего побережья России от Мурманска до Владивостока по Северному морскому пути. Лодка Зайдулина прошла 8 морей и два океана за 73 дня похода. Участник Великой Отечественной войны, Зайдулин Измаил трагически погиб в августе 1944 года в Нарвском заливе. Бюст героя и модель подводной лодки Щ-423 выставлены в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга.

В завершение экскурсии присутствующие выразили искреннюю благодарность организаторам поездки и спонсору Серазетдинову Рустему Равильевичу.

В этом году отмечается 1100 – летие принятия Ислама булгарами и общество “Мухлиса” будет организовывать в ознаменование этой даты автобусную экскурсию “Ислам в Петербурге”.

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