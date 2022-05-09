«Подвиги земляков никогда не сотрутся в памяти»: в Казани прошел парад Победы

«На фронт ушли 700 тыс. татарстанцев»

На специально выделенных центральных трибунах расположились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Они пришли в парадных мундирах, которые были увешаны медалями и орденами. Традиционно посетить празднование решили и тысячи жителей и гостей Казани, которые приходили с семьями и занимали места вокруг сцены.

На специально выделенных центральных трибунах расположились ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мероприятие началось под музыку Александра Александрова «Священная война», под которую вынесли Знамя Победы и государственные флаги Российской Федерации и Республики Татарстан. Их несли курсанты роты почетного караула Казанского высшего танкового Командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

«Безвозвратными потерями, погибшими и умершими от ран, пропавшими без вести, считается 378 тыс. человек. Героями советского союза признаны 353 человека, из которых 185 уроженцы Татарстана. Судьбы 168, связанных с нашей республикой, полными кавалерами ордена славы признаны 51 человек», – отметил ведущий.

«День Победы близок и дорог каждому из нас»

На площади Тысячелетия был установлен большой экран, где казанцы могли увидеть, как проходит военный парад на Красной площади в Москве. Старт празднованию дал Президент России Владимир Путин.

На площади Тысячелетия был установлен большой экран, где казанцы могли увидеть, как проходит военный парад на Красной площади в Москве Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет», – сказал Путин.

Обращаясь к военным, он напомнил, что вместе с ополченцами Донбасса они сражаются на своей земле и за будущее своей страны.

«Обращаюсь сейчас к нашим Вооружённым Силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою, прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья. И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа», – добавил он.

Он отметил, что кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали пример героизма на все времена. «Это поколение победителей, и мы всегда будем равняться на них», – заключил Путин.

После поздравления Владимира Путина, присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, после которой прозвучал Гимн России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После поздравления Владимира Путина, присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, после которой прозвучал Гимн России.

«Подвиги земляков никогда не сотрутся из нашей памяти»

Следом присутствующих поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, из Татарстана на фронт ушли более 700 тыс. человек.

Присутствующих поздравил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, из Татарстана на фронт ушли более 700 тыс. человек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш народ заплатил за победу огромную, невосполнимую цену. Только из Татарстана на фронт ушли более 700 тысяч человек, чтобы с оружием в руках защитить свою Родину и весь мир от фашизма. Более половины из них не вернулись. Но несмотря на все тяготы и лишения, наш народ выстоял! И подвиги земляков никогда не сотрутся в нашей памяти», – сказал он.

По его словам, сохранение традиций Победы имеет огромное значение для военно-патриотического воспитания молодежи. «Сегодня внуки и правнуки ветеранов честно выполняют свой воинский долг, отстаивают интересы нашей Родины, в том числе в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Уверен, каждый из участников спецоперации осознает ту высокую степень ответственности, которая возложена на нас самой историей. И победа непременно будет за нами», – заявил Минниханов.

Затем прозвучал гимн Республики Татарстан, после которого начальник Казанского гарнизона генерал-майор Кирилл Кулаков поприветствовал и поздравил участников торжественного прохождения с 77 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Начальник Казанского гарнизона генерал-майор Кирилл Кулаков поприветствовал и поздравил участников торжественного прохождения с 77 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Товарищ президент Татарстана, войска Казанского гарнизона во знаменовании 77 годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне к параду готовы», – сказал он.

Современные танки, «Колхозник Татарии» и знаменитая «Катюша»

По традиции торжественное прохождение войск Казанского гарнизона открыла рота барабанщиков в составе 64 воспитанников казанского суворовского военного училища Министерства обороны России. Юные суворовцы задали темп и ритм по ратным расчетам. Роту возглавил народный артист РТ майор Владимир Ионов.

Торжественное прохождение войск Казанского гарнизона открыла рота барабанщиков в составе 64 воспитанников казанского суворовского военного училища Министерства обороны России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Более 60 лет воспитанникам доверено открывать прохождение Казанского гарнизона, показывая строевую выручку подтянутость. Юные барабанщики принимают активное участие в общественно-массовых мероприятиях Казани и Татарстана», – сказал ведущий.

Следом за ними прошла знаменная группа с государственными флагами России, Татарстана и Знаменем Победы, и со штандартами фронтов Великой Отечественной войны. Знамя Победы нес курсант Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища Марсель Губайдуллин, дед которого сражался с захватчиками под Москвой в 1941 году и принимал участие во взятии Берлина.

В форме военных лет прошли военнослужащие Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища. Также в форме героев-танкистов образца 1941 года прошли танковое подразделение.

В форме военных лет прошли военнослужащие Казанского высшего танкового командного Ордена Жукова Краснознаменного училища Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отмечается, что наравне с мужчинами в прохождении войск приняли участие женщины-офицеры уголовно-исполнительной системы, которые вносят весомый вклад в дело обеспечение законности и правопорядка республики, а также студентки Казанского медицинского университета (КГМУ). Ведущий добавил, что в годы войны на фронт ушло свыше 2 тыс. врачей. Строевым шагом также промаршировали участники военных действий в Афганистане и других локальных конфликтов.

Следом выехала боевая техника. В составе колонны было 24 единицы техники. Сначала прошла колонна современных бронетранспортеров – БТР-82А, БТР-70М, БТР-80, а после легендарные танки – Т-34-85, ИС-3, Т-34 «Колхозник Татарии» и знаменитая «Катюша», и колонны ретроавтомобилей.

Сначала прошла колонна современных бронетранспортеров – БТР-82А, БТР-70М, БТР-80, а после легендарные танки- Т-34-85, ИС-3, Т-34 «Колхозник Татарии» и знаменитая «Катюша» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В завершении прохождения состоялось театрализованное исполнение песни «День Победы» российским артистом Дмитрием Дюжевым и заслуженной артисткой РТ Эльмирой Калимуллиной.

В этом году на протяжении всего дня на площади будет организована выставка боевой техники. Горожане и гости города смогут увидеть танки, среди которых уникальные современные танки Т-90, Т-80БВМ и БМП-3. Также установят палатку с образцами военной формы, музей боевой славы и оружия, где пройдет выставка автомобилей ДОСААФ.

Напомним, сегодня жителей Казани ожидает обширная программа, которая завершится в 22.00 праздничным салютом.

Эльвира Зайнуллина

tatar-inform.ru