В Нур-Султане появилась улица Уали Халфина

В начале 2021 г. постановлением акимата г. Нур-Султан «О присвоении и наименований и переименовании некоторых составных частей города Нур-Султан», улицы в Есильском районе города с проектными наименованиям Е 587 и Е 619 объединены и названы именем купца Первой Гильдии Уали Халфина.

Немного об истории Халфиных.

Халфин Уали (1834-1894) с сыновьями Бишихтеном и Кашихтеном переехал из Казани в г. Акмолинск развивать торговлю, поднимать экономику Казахстана по указу российского императорского правительства. В Казани Халфин Вали (так его называли татары) был одним из известных купцов, исламистов, меценатов, просвещенцев, участвовавшим в составлении татарско-русского словаря, построении мечети, медресе, школ, больниц, библиотек.

Приехав в Казахстан, женился на дочери богатого казаха-скотовладельца из рода Аргын Балкымбая – Таурбале, которая впоследствии родила ему шестерых сыновей.

Акмолинскими купцами с участием Халфина Уали были выработаны устойчивые традиции меценатства и благотворительности. Купцы города развивали торговые связи с Россией, Бухарой, Кокандом, Туркестаном, Китаем (Кашгарией) .

В Акмолинске было образовано общество попечения о начальном образовании с участием Халфиных. Сам Вали с детьми были членами городской управы, содержали пожарную службу, библиотеки, больницы. Привозили и распространяли мусульманскую литературу, Коран, газеты, журналы, учебники, книги, художественную литературу.

Халфины развивали экономику города, поддерживая здравоохранение, градостроительство и благоустройство. При этом весомая часть их деятельности шла на религиозно-духовное, культурно- просветительное развитие бедных слоев населения.

Имя Халфиных можно встретить в исторических документах. Они внесли огромный вклад в борьбе за независимость Республики Казахстан. В 1907 году в столице Российской империи Санкт-Петербурге начала издаваться первая казахская газета “Серке”(издатель Косщегулов Ш.,редактор М.Дулатулы), приложение к татарской газете”Улфат” (редактор Абдрашит Ибрагим).

Вали Халфин был одним из меценатов этих изданий. Он же участвовал в движении Алаш Орда.

Цель газеты была пробудить сознание народа и повести его на борьбу за национальные права и свободы. Авторы статей выступали против христианизации казахского народа, требовали вернуть земли, пастбища, водные ресурсы казахам, больше открывать казахских школ, мечетей, медресе, театров, издавать газеты, журналы,учебники и мусульманскую литературу.

Во время Мировой войны 1914-1916 гг. на Белорусский фронт казахам-тыловикам меценаты Акмолинска, среди которых был Вали Халфин, отправляли продукты, одежду, обувь. После падения царизма оставшихся, никому не нужных, казахов-тыловиков вывезли на Родину лидеры Алаш Орды.

Академик, доктор исторических наук ЕНУ им.Л.Н.Гумилева Жусуп Султанхан Аккулулы изучая госархивы, нашёл, что при Омском военном губернаторе Романове в тайной жандармерии была секретная информация – донесение агентов о поддержке и финансировании антироссийских религиозно-политических выступлений, а в их списке числился акмолинский купец Уали Халфин. Также секретные агентурные данные указывают “о тайных собраниях татарских торгашей и среди них много казахов в доме акмолинского купца Халфина”. Авторы-переводчики этих донесений – три брата Сатыбалдиновы, один из них Жусуп в Омске учился с А. Бокейханом, из Акмолинского уезда переводчик Дюсембаев.

Судьба Халфиных после установления советской власти незавидная. Всё их имущество: особняки, торговые дома и караван-сараи было конфисковано и перешло в руки советского государства.

Халфины, будучи изгнанными из родного города, разъехались по всему Казахстану, России и Узбекистану, Китаю (Кашкарии).

Аксакал- старожил Акмолы Ырысалды Белгибай в газете “Астана Хабары” (№111-112 (2058)) от 06.07.2007 написал статью о благородстве, добороте купцов Халфиных, как истинных мусульман-казахов. Его дед Омирбай, отец Саутбека, был тем, кого они взяли к себе на работу, обеспечив одеждой и жильём.

Семья Халфиных помогали нуждающимся, давали благотворительные обеды, раздавали еду и одежду, по хорошей цене скупали сельхозпродукты у народа.

Халфин Вали с супругой Таурбала Балкымбайкызы, сын Галиакпар с супругой Мастурой Абылайкызы( племянница Ш.Уалиханова) и близкие родственники покоятся на старом мусульманском кладбище Караоткель в городе Нур-Султан. Четыре года тому назад на могиле Халфиных потомки установили большой гранитный памятник.

Этому предшествовала большая работа, когда Нурлан Башихтинов и его друзья в лице Жумабека Акбарова и Жамбыла Камелова в 2016 году обратились в государственные органы с просьбой присвоить одной из улиц столицы имя известного акмолинского купца Уали Халфина.Эту идею поддержали РОО “Казахстанский конгресс татар и башкир” председатель Каримов Т.А. и ОО “ Татарский образовательный культурный центрДуслык г.Нур-Султан” председатель Низамутдинова Я.А. Родственниками были представлены исторические архивные материалы, воспоминания старожилов столицы.

В январе 2021 года ономастическая комиссия при акимате города Нур-Султан приняла решение назвать именем купца Первой Гильдии Уали Халфина улицу в Есильском районе в микрорайоне Уркер, объединив проектные Е 587 и Е 619 улицы.

8 октября 2021г состоялось мероприятие по презентации улицы Халфина, где принимали участие главный инспектор акима района Есиль г-н Конакбаев Р., председатель “Татарского образовательного культурного центра Дуслык г.Нур-Султан” Низамутдинова Я., потомки Халфина: ветеран афганской войны , боевой офицер спецназа (Каскад-Алтай), руководитель строительной компании правнук Башихтинов Н., его боевой товарищ, Акбаров Ж., правнуки: директор ОФ “Благотворительный фонд Х.Болганбаева” Камелов и Камелов Е. На данной улице как положено, потомки сделали “шашу”, познакомились с жителями улицы, вручили буклеты с биографией Уали Халфина.

После торжественного мероприятия были приглашены домой к праправнучке Уали Халфина Альфие Халфиной. Дастархан состоял в основном из блюд татарской кухни: вак бэлеш, перемячи, учпучмаки.

За Уали Халфина прочли молитвы из Корана, затем приступили к трапезе. За столом памяти царила непринужденная, дружеская, теплая атмосфера. Родственники и гости делились рассказами о непростой судьбе предков, обменивались впечатлениями о прошедшем мероприятии.

В настоящее время потомки Халфиных живут в Петропавловске, Алматы, Актобе, Караганде, Шымкенте. Продолжая традиции предков, вносят посильный вклад в развитие Независимого Казахстана. Среди них есть депутаты, знаменитые художники, офицеры, врачи, кавалеры Ордена Ленина, отличники народного образования, академики, участники ВОВ, Афганской войны ,биологи, горные инженеры и др.

Правнук Уали Халфина, Нурлан Башихтинов, приехал на презентацию улицы из г. Алматы; им проведена очень большая работа по уковечению памяти своего прадеда .

В середине : Карима Шарипова,95 лет теща правнука У.Халфина, Жумабек Акбаров боевой друг Нурлана Башихтинова ,второй ряд справа Лариса Халфина сноха, Яннат Низамутдинова председатель ТОКЦ Дуслык, Нурлан Башихтинов правнук, Рая Халфина дочь Рахимжана, сына Уали Халфина, Жамбыл Камелов внук Рахимы Халфиной (дочь сына Уали Халфина Галиакпара), Альфия Халфина – правнучка Уали Халфина

Трапеза шла к завершению и я невольно мыслями вернулась в те далекие времена, через которые прошла наша страна. Несмотря сложные обстоятельства: голод, холод, нищету и репрессии люди обладали теплотой и дружелюбием, не разделялись по национальным и социальным признакам, наоборот, помогали всем, чем могли.

Потомки Халфиных с гордостью и уважением относятся к своим предкам, почитают татарские и казахские традиции и обычаи, так как в роду есть смешанные браки женщин Халфиных с казахскими мужчинами.

На примере этой большой и дружной семьи можно с уверенностью сделать вывод: татары испокон веков жили с казахами под одним большим шаныраком в дружбе, уважении, доверии и любви. Эти взаимоотношения заложены нашими прародителями и они продолжаются по сей день.

В преддверии 30-летия Независимости Казахстана хочется донести слова благодарности нашим руководителям: Елбасы г-ну Назарбаеву Н.А., Президенту страны г-ну Токаеву К.К., акиму города Нур-Султан г-ну Кульгинову А.С. за достойную оценку вложенного труда в развитие Независимого Казахстана Уали Халфина и его потомкам.

Казахстан сегодня – государство, имеющее свое лицо, свои особенности и свою позицию. В данное непростое время, задача каждого из нас – сохранить наши достижения в сфере культуры и духовности, сберечь нашу самобытность и приумножить знания и успехи на благо развития Родины.

ПредседательТатарского образовательного Культурного центра “Дусллык”

г.Нур-Султан

Яннат Низамутдинова