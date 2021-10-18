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В Капелле состоялся творческий вечер Рашида Калимуллина

В Капелле состоялся творческий вечер Рашида Калимуллина

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.10.2021 0 2

15 октября в Государственной академической капелле состоялся творческий вечер композитора Рашида Калимуллина (председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов Татарстана).

На сцене выступил оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под руководством дирижёра Анны Гулишамбаровой, солист скрипач Станислав Малышев а также заслуженные артисты Республики Татарстан Алина Шарипжанова и Айдар Сулейманов.

Музыка звучала иногда мощно в сводах капеллы, иногда затихала почти до шёпота; перед глазами вставали то образы скачущих всадников, то картины тихой природы с дуновением ветра и шумом листьев.

Выступления певцов также вызывали сильные эмоции, их голоса завораживали, уносили куда-то вдаль, восточные ноты переносили в какие-то другие миры.

Благодарим за концерт композитора Рашида Калимуллина, всех артистов и организаторов! Очень приятно было послушать музыку в национальном колорите и исполнителей Татарстана!

piter.tatar

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