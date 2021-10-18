Студенты Алтайского педуниверситета познакомились с татарской культурой

Студенты института истории, социальных коммуникаций и права Алтайского государственного педагогического университета по направлениям подготовки «История и Обществознание» и «История и право», ознакомились с деятельностью Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры» «Дулкын» (Волна).

Заместитель председателя Зинатуллин Артем Константинович, рассказал собравшимся о долгом и сложном пути формирования татарского народа. Подробно представил работу организации, а также особенности работы национально-культурных общественных организаций в регионе.

На сегодняшний момент в Алтайском крае проживает семь тысяч татар. Главной целью общественной организации «Дулкын» является сохранение языка и традиций и развитие культуры своего народа. В конце встречи была проведена экскурсия и фотоссесия.

Мероприятие прошло в рамках реализации гранта администрации города Барнаула.

С уважением,

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)