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Студенты Алтайского педуниверситета познакомились с татарской культурой

Студенты Алтайского педуниверситета познакомились с татарской культурой

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 18.10.2021 0 13

Студенты института истории, социальных коммуникаций и права Алтайского государственного педагогического университета по направлениям подготовки «История и Обществознание» и «История и право», ознакомились с деятельностью Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры» «Дулкын» (Волна).

Заместитель председателя Зинатуллин Артем Константинович, рассказал собравшимся о долгом и сложном пути формирования татарского народа. Подробно представил работу организации, а также особенности работы национально-культурных общественных организаций в регионе.

На сегодняшний момент в Алтайском крае проживает семь тысяч татар. Главной целью общественной организации «Дулкын» является сохранение языка и традиций и развитие культуры своего народа. В конце встречи была проведена экскурсия и фотоссесия.

Мероприятие прошло в рамках реализации гранта администрации города Барнаула.

С уважением,
Алтайская краевая общественная организация 
“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)

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