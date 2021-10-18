В Союзе композиторов РТ прошел круглый стол на тему «Преподавание татарской музыки в школах Республики Татарстан»

На мероприятии присутствовали: директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйля Гарифуллина, композиторы Эльмир Низамов, Резеда Ахиярова, Ильгам Байтиряк, Алсу Абдуллина, руководитель филиала АО «Татмедиа» Редакция журнала «Магариф» – заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Таишева Сюмбель Нурисламовна, главный редактор журнала «Гаилә һәм мәктәп» Исмагилова Расиха Габдельбаровна, а также преподаватели музыкальных школ г. Казани.

Круглый стол начался с приветственного слова Сюмбель Таишевой, которая подняла ряд вопросов: преподавание татарской музыки в Татарстане; как часто дети в музыкальных школах изучают национальную музыку, насколько она популярна; имеются ли необходимые учебники, сборники нот и, самое главное, есть ли спрос на татарскую музыку?

Гульназ Гайнуллина

magarif-uku.ru