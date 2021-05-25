В Нурлате завершился фестиваль-конкурс «Наследники Кариева»

Фестиваль-конкурс «Наследники Кариева» был инициирован районным отделом культуры с целью пропаганды театрального искусства, поддержки, популяризации и развития деятельности самодеятельных театров учреждений культуры района и Нурлатского аграрного техникума.

Всего в фестивале приняло участие 10 коллективов, также были сольные выступления на русском, татарском и чувашском языках. Все они в течение нескольких дней были представлены на сцене сквера «Театральный».

“На этих вечерах говорили о нашем знаменитом земляке основоположнике татарского театра Габдулле Кариеве, и мы нурлатцы, считаем делом чести хранить память о его заслугах и неоценимом вкладе в развитие татарской национальной культуры”, – поделилась своим мнением Антонина Артамонова.

Победителей в различных номинациях выявляло компетентное жюри. Лучшая режиссерская работа была представлена коллективом аграрного техникума. Мансур Аглетдинов из Степного Озера был отмечен в номинации «Лучшая мужская роль», а Дарья Грызунова из Мамыкова – «Лучшая женская роль». Лучшая роль второго плана удалась театру кукол Караульно-Горского МФЦ, а приз зрительских симпатий достался Андреевскому СДК. Лучшее перевоплощение удалось Бриллиант Галимовой из Курманаева. Награду за оригинальность удостоился татарский народный театр.

Победители отмечены памятными призами и дипломами лауреатов фестиваля-конкурса.

Маргарита Литта

nurlat-tat.ru