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ВИДЕО: Мухаметшин поздравил Индуса Тагирова с 85-летием

ВИДЕО: Мухаметшин поздравил Индуса Тагирова с 85-летием

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.05.2021 0 2

С 85-ти летним юбилеем Председатель ГосСовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил известного ученого, доктора исторических наук, профессора, академика Индуса Тагирова.

«Индус Ризакович выдающийся ученый, сильный политик, педагог. Мы брали с него пример, когда в девяностые годы работали над Конституцией Татарстана. О таких людях говорят лицо нации, татарского народа», — сказал Фарид Мухаметшин.

Индус Тагиров был депутатом ГосСвета трех созывов, сегодня возглавляет Экспертный Совет при Комитете по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Фарид Мухаметшин пожелал юбиляру доброго здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

trt-tv.ru

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