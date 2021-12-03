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В Орехово-Зуево пройдет детский фестиваль, посвященный памяти Назиба Жиганова и Рустема Яхина

В Орехово-Зуево пройдет детский фестиваль, посвященный памяти Назиба Жиганова и Рустема Яхина

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 03.12.2021 0 2

4 декабря в подмосковном городе Орехово-Зуево пройдет XI детский конкурс-фестиваль «Музыкальное искусство татарского народа – культурное достояние России».

Фонд заслуженной артистки России Дианы Гурцкой оказал содействие в его проведении. В этом году на фестивале впервые выступят дети с ОВЗ по зрению.

Всего примут участие около 50 талантливых детей из Москвы и Московской области, а также из Татарстана (от 6 до 16 лет).

В этом году конкурс-фестиваль посвящён памяти выдающихся татарских композиторов – 110-летию со дня рождения Назиба Жиганова и 100-летию со дня рождения Рустема Яхина.

Фестиваль проводился по пяти номинациям: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель); народные инструменты; вокал. Конкурсные произведения исполняются участниками соло или в ансамбле. В этом году организаторы ввели дополнит ельно новую номинацию – хореография. Коллективы должны исполнить два номера, один из которых обязательно – татарский танец.

Учредители проекта – Главное Управление Социальных коммуникаций Московской области, Министерство культуры Московской области, Полномочное представительство РТ в РФ, Общественная организация «Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области» и Администрация Орехово-Зуевского городского округа.

tatmsk.tatarstan.ru

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