Василь Шайхразиев: “Мы почти каждый месяц были в Башкортостане”

Сегодня в Уфе Представительство конгресса татар в Башкортостане подвело итоги 2021 года. Для приветствия соплеменников, проживающих в соседней республике, приехали заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, а также руководители отделов ВКТ.

Торжественное мероприятие началось с ежегодного отчета руководителя представительства конгресса в Башкортостане Альфреда Давлетшина.

Далее председатель Национального совета Василь Шайхразиев, поприветствовав собравшихся в зале, подчеркнул, что как он сам, так и руководство Конгресса, приезжали в Башкортостан, участвовали в мероприятиях, регулярно встречались с татарами практически каждый месяц в течение года. “Как сказал первый руководитель Конгресса Индус Тагиров, “Мы вечны”. На сегодняшний день более 8 миллионов татар проживают по всему миру”, – отметил Василь Шайхразиев.

Также председатель Национального Совета, воспользовавшись случаем, поздравил прекрасную половину зала с прошедшим “Днем матери”. “Рай под ногами матерей. Женщины несут большую роль в воспитании нации”, – подчеркнул Василь Шайхразиев.

Ознакомиться с итогами татарской общественной деятельности в Башкортостане помимо руководства Конгресса приехали представитель Татарстана в Башкортостане Юсуф Якубов, председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдулла, главный редактор газеты “Мәдәни җомга”, писатель Вахит Имамов.

Мероприятие, начавшееся с официальных выступлений, продолжилось награждением активистов государственными наградами Татарстана, а также медалями Всемирного конгресса татар. В ходе мероприятия авторам и лицам, которые, приложили усилия для популяризации татарских писателей в рамках поэтического видеопроекта “Кто ты? Я – татарин”, были высоко оценены организаторами. Мероприятие вела автор многочисленных песен, популярная певица Зифа Нагаева.

Булат Ибрагимов