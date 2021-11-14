В Оренбурге представили спектакль на татарском языке

В Оренбурге с успехом прошла премьера спектакля по новой пьесе писателя и драматурга Фарита Нагимова «Четки любви».

В Оренбургском государственном татарском драматическом театре имени М. Файзи был аншлаг. Во-первых, премьера! Во-вторых, романтично-многообещающее название – «Чётки любви». В-третьих, московский автор – Фарит Нагимов. Мало, кто в зале знал, что «московский автор», пьесы которого идут за границей, особенно выделяет эту премьеру именно потому, что она первая – на малой родине! Ведь сам Фарит родом из села Буранного, Оренбургской области. В-четвертых, публика была совершенно интернациональная, так как хотя актеры играли на татарском языке (перевод известного драматурга и переводчика Ркаила Зайдуллы – Председателя Союза писателей Республики Татарстан), но спектакль шел с синхронным переводом.

Эта пьеса – семь трогательных новелл на тему татарской истории от голодающего Поволжья до наших дней. Хрупкая мозаика отдельных человеческих судеб, в которых, как в зеркале, составленном из осколков, отражается глобальное – судьба народа, боль, любовь.

Постановка художественного руководителя театра Растама Абдуллаева оказалась столь выверенной и сильной, что в течение всего спектакля в толпе зрителей не спадал накал страстей: то мелькали платочки и слышались всхлипы, то сидения сотрясались от хохота. Разочарованным и равнодушным не остался никто.

– Я восхищен профессионализмом и благодарен всем, кто помог этому спектаклю состояться! – говорит Фарит. – Надеюсь, у него будет долгая жизнь и счастливая судьба, ведь тема спасительной силы любви особенно востребована в наше время бесконечного карантина, страшной череды смертей и тотальной «удаленки» людей друг от друга. А моя пьеса как раз о том, что помогает пережить любые беды.

Это семь новелл о любви мужчины – к женщине; деда – к внуку; бабушки – к внучке. Гимн простому счастью: умению печь хлеб, ловить рыбу, признаваться в любви и говорить с детьми на одном языке, даже если вы из совершенно разных миров-поколений. Любить свой народ… Не деревянно «ценить язык и историю предков», а согревать сердце у пламени своего племени. Четки – непрерывная молитва в человеческих руках.

Деды говорят, что на каждой отщелкнутой бусине – ангел, передающий богу земные просьбы. В «Четках любви» каждая «бусина» – живая история, герои которой реальны и до сих пор живут меж нами. Мои «Четки Любви» – молитва за весь татарский народ, переживший ужасы голода в Поволжье, и за всех людей, переживающих сейчас очередную общую беду эпидемии. Мы непременно справимся с ней. Благодаря любви.

tatmsk.tatarstan.ru