В парке «Черное озеро» артисты Кариевского театра представили перформанс «Многоликий Тукай»

Поэтическо-хореографический перформанс «Многоликий Тукай» представили вчера артисты театра им.Г.Кариева в парке «Черное озеро». Мероприятие было приурочено к 136-летию со дня рождения татарского поэта.

Во время перформанса прозвучали стихотворения Габдуллы Тукая, а также произведения, написанные самими актерами. Они рассказали зрителям о своем восприятии жизненного пути и творчества поэта и написали письмо Габдулле Тукаю. Декорациями стали большие кубы с фотографиями и стихами татарского поэта.

Режиссером постановки стал Эльдар Гатауллин, хореографом выступила Елена Музеева. По словам режиссера Кариевского театра, подготовка к перформансу шла две недели. Впервые «Многоликий Тукай» был представлен 24 апреля на сцене театра им.Г.Кариева, сообщает Отдел по реализации национальной политики в области языковой культуры Исполкома Казани.

kzn.ru