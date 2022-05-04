В Усинске отметили 30-летие национально-культурной автономии татар «Булгар»

Юбилейный концерт национально-культурной автономии татар «Булгар» состоялся 30 апреля в Усинском дворце культуры. Коллектив автономии вот уже 30 лет ведёт активную работу по сохранению межнационального согласия, сохраняет и развивает традиции.

Почетным гостем из Республики Татарстан стала лауреат международных конкурсов, артистка Казанской городской филармонии Сюмбель Билалова. Она поприветствовала гостей вечера от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и зачитала поздравительное письмо.

Наши соотечественники, проживающие в Усинске, регулярно проводят мероприятия с целью сохранения и передачи подрастающему поколению нашего языка, религии, традиций. Как и везде, татары, проживающие здесь, славятся своим трудолюбием и богатой историей. Ярким примером тому является 30-летие местной татарской общественной организации «Болгар», проводимые в городе республиканские конкурсы, фестивали, выставки, Сабантуи, в частности, работа хореографической студии «Агидель» и ансамбля татарской и башкирской песни «Болгар». От всей души поздравляю вас с замечательным праздником, желаю всем вам благополучия, семейного счастья, больших успехов в благородном деле сохранения и приумножения национальных традиций! – говорится в письме.

Также здесь было вручено Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар ансамблю татарской и башкирской песни «Болгар» за большие заслуги перед татарским народом, за добросовестный труд по сохранению татарского языка, развитие национальной культуры и традиций.

Почетными гостями концерта стали заместитель председателя Правительства Республики Коми Галина Габушева и глава администрации МО ГО “Усинск” Николай Такаев. Они выступили с приветственными словами и наградили активистов “Булгара” благодарственными письмами и почетными грамотами.

Гульфия Бадгутдинова, много лет являвшаяся руководителем национально-культурной автономии татар Усинска, была награждена нагрудным знаком «За вклад в межнациональный мир и согласие в Республике Коми».

Ансамбль “Булгар” входит в большую и дружную семью Центра национальных культур. Творчество “Булгара” любят в Усинске, концерты коллектива всегда собирают множество зрителей и радуют их неповторимыми выступлениями. В репертуаре ансамбля — народные и эстрадные вокально-хореографические номера.

«Булгар» — постоянный участник праздничных мероприятий в Усинске и регионе. Красивые национальные костюмы артистов, их завораживающие голоса, самобытная народная музыка — все это не оставит зрителей равнодушными.