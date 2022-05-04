В Новокузнецке открыта к посещению комната татарского быта «Безнен йорт – Наш дом»

Комната татарского быта «Безнен йорт – Наш дом» действует при ДК Маяковского, Орджоникидзевского района г. Новокузнецка.

Фонд музейной комнаты насчитывает более 100 экспонатов. Это предметы быта: самовар, керосиновая лампа, шамаиль, предметы вышивки, тканые полотенца, посуда, предметы мебели и др. Для различных возрастных групп проводятся экскурсии.

Участницы коллектива ” Ак калфак-Нур” – Шакирова Захря Ансаровна и Нуриева Фанзия Ансаровна очень гостеприимно и интересно проводят встречи, мастер- классы.

А в конце мероприятия, как принято у татар, проходит традиционное чаепитие с блюдом “Чак-чак”.

Татары Новокузнецка (Кузбасс)