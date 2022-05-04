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В Кемерово прошло “Знакомство с татарской культурой”

В Кемерово прошло “Знакомство с татарской культурой”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.05.2022 0 3

29 апреля в Детской школе искусств г. Кемерово прошло очень увлекательное мероприятие  “Знакомство с татарской культурой”.

Творческая встреча с Народным самодеятельным вокально-хореографическим ансамблем “Дуслык”, посвященная Дню родного языка в Татарстане.

Для учащихся музыкального отделения ДШИ № 46 и для студентов 1 курса Горнотехнического техникума прозвучали песни и стихи татарских авторов, на татарском языке.

Гости смогли окунуться в атмосферу праздника “Сабантуй” и поучаствовали в игре – перетягивание каната. Только позитивные эмоции и хорошее настроение остались у нас после такого настоящего праздника!

Мероприятие посвящено 90-летию Рудничного района г. Кемерово и Году культурных национальных традиций народов России.

Татарский Культурный Центр “Дуслык” (Кемерово)

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