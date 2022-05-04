В Кемерово прошло “Знакомство с татарской культурой”

29 апреля в Детской школе искусств г. Кемерово прошло очень увлекательное мероприятие “Знакомство с татарской культурой”.

Творческая встреча с Народным самодеятельным вокально-хореографическим ансамблем “Дуслык”, посвященная Дню родного языка в Татарстане.

Для учащихся музыкального отделения ДШИ № 46 и для студентов 1 курса Горнотехнического техникума прозвучали песни и стихи татарских авторов, на татарском языке.

Гости смогли окунуться в атмосферу праздника “Сабантуй” и поучаствовали в игре – перетягивание каната. Только позитивные эмоции и хорошее настроение остались у нас после такого настоящего праздника!

Мероприятие посвящено 90-летию Рудничного района г. Кемерово и Году культурных национальных традиций народов России.