Соотечественники с Алтайского края представили татарскую культуру в фестивале традиций народов Сибири

С 25 по 29 апреля в Алтайском государственном институте культуры в рамках этнокультурного проекта «ЭТНО-МИР» прошел студенческий фестиваль праздничных традиций народов Сибири «Небо общее для всех». Открыла фестиваль проректор по творческой и воспитательной работе АГИК Л.П. Айкина, отметив, важность в Год культурного наследия народов России проведение данного события в творческой жизни вуза и края.

Участники фестиваля – представители этнических культур, населяющих Сибирь, показали удивительный колорит народов, населяющих Сибирь.

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской национальной культуры «Дулкын» (Волна) представила татарскую культуру. Ансамбль «Дуслар» показал различные композиции на татарском и русском языках. Валиуллина Елена, руководитель Клуба любителей ремесел «Матур», рассказала и продемонстрировала варианты сценического и традиционного татарского костюмов. Также студенты могли примерить и оценить элементы национального костюма.

В течение недели гости, студенты и преподаватели института наблюдали насыщенную программу: выставку литературы «Малые народы – большой Сибири», презентацию национальной кухни «Мир сибирской кухни», выставки изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Природные богатства Сибири», дефиле «Этно-Сибирь 2022».

Организаторами фестиваля стали студенты кафедры социально-культурной деятельности АГИК, руководители фестиваля – заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры СКД А.Д. Плюснин, к.п.н., доцент кафедры СКД, координатор клуба ЮНЕСКО АГИК Н.В. Бабарыкина.