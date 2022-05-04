В татарском селе Кутеевка Пензенской области прошел ифтар

В священный месяц Рамазан в татарском селе Кутеевка в Белинском районе Пензенской области, в старинной мечети прошёл ифтар, организованный инициативой группы во главе с членом татарской автономии Тумеркиной Ф. К. и активными жителями села. Гостями ифтара стали: председатель РОО ТНКА ПО Туктаров Ж. З., заместитель председателя Самочкина Г. Х., учитель татарского языка Янгуразова Д. Р., мулла Рафик Акмаев начал ифтар с благословенной молитвы.

Жиганша Зейнятуллович поздравил всех мусульман с Священным месяцем Рамазан. Пожелал всем мирного неба, крепкого здоровья и счастья на долгие годы, успехов во всех благих делах и начинаниях.

Всего участниками ифтара стали более 70 мужчин и женщин, ведь считается: чем больше людей участвует в разговении, тем больше награды будет от Всевышнего. «Тому, кто угостит постящегося ифтаром, запишется такое же вознаграждение, как и тому, кто соблюдал пост. Но при этом ничего не убавится от вознаграждения постящегося», — говорится в одном из хадисов пророка Мухаммада.

Очень добродушные и гостепримные люди живут в селе Кутеевка, гости выражают огромную благодарность.

Татарская автономия Пензенской области