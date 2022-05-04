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В Смиловичах прошли заключительные мероприятия онлайн-конкурса “Творчество длиною в жизнь”

В Смиловичах прошли заключительные мероприятия онлайн-конкурса “Творчество длиною в жизнь”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.05.2022 0 3

28 апреля в Смиловичском Доме культуры прошли заключительные мероприятия первого международного онлайн-конкурса “Творчество длиною в жизнь”, посвященный к 136 летию Г. Тукая.

С приветственным словом выступили заместитель Росструдничества Зайцева Юлия Станиславовна, заместитель Червенского райисполкома Лилия Щетинко. В конкурсе активное участие приняли учащиеся средних школ Червенского района, Республики Казахстан, Кыргызстан, Челябинской области и Республики Татарстан. Был организован видео-мост, с лауреатами из Кыргызстана Зульфией Шарафутдиновой, и Исламом Кашаповым из Альметьевска (Республика Татарстан).

Все участники получили сертификаты участника, победители – Дипломы и всем участникам были вручены книги, которые были приобретены при поддержке Россотрудничества в Республике Беларусь.

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