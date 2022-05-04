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Конкурс художественного чтения «Туган тел» подводит итоги

Конкурс художественного чтения «Туган тел» подводит итоги

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.05.2022 0 6

В Магнитогорске подводятся итоги конкурса художественного чтения «Туган тел» (Родной язык), проходившего в Доме дружбы народов дистанционно, по присланным видеозаписям участников. Принято 260 заявок, собрав участников из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Пермского края, Свердловской, Пензенской и Челябинской областей.

Организаторы конкурса: МБУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска и Магнитогорская местная национально-культурная автономия татар «Татар рухы».

Конкурс художественного чтения «Туган тел» (Родной язык) проходит в целях пропаганды литературных ценностей татарского народа, содействия раскрытию творческого потенциала участников, изучения творческого наследия, выявления лучших чтецов, предоставление им возможности для самовыражения, воспитания культуры чтения.

География фестиваля: Республика Татарстан (города Казань, Зеленодольск, Альметьевск. Елабуга, Нижнекамск, Актанышский, Арский, Сабинский, Рыбно-Слободский, Мамадышский, Сармановский, Буинский, Тукаевский, Азнакаевский, Муслюмовский, Тюлячинский, Апастовский районы), Республика Башкортостан, Челябинская область (г. Магнитогорск, Агаповский и Варненский районы), г. Ижевск, Пермский край, Свердловская область, Пензенская область.

Гран-при конкурса завоевали Дина Афризунова из д.Урмикеево  Нижнесергинского района Свердловской области и  Гульяз Хайрутдинова из Актанышского района Республики Татарстан.

ddnmgn.ru

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