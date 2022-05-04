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Василь Шайхразиев посетил комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане

Василь Шайхразиев посетил комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 04.05.2022 0 11

4-6 мая 2022 г. заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар  Василь Габтелгаязович Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Луганскую Народную Республику.

Сегодня он прибыл в город Волгоград. В аэропорту его встретили муфтий Волгоградской области Ильяс хазрат Биктимиров и наши соотечественники.

Василь Шайхразиев  совместно с муфтием Волгоградской области посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Они совершили молитву за души павших воинов и возложили цветы к мемориальному знаку «Вечная память татарстанцам – защитникам Сталинграда».

В сражениях под Сталинградом принимали участие более 50 тысяч татарстанских воинов, из них 22 тысячи погибли.

Мамаев Курган — возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 года и заканчивая январём 1943 года. Сегодня Мамаев Курган известен в первую очередь памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовёт!». На Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более чем 35 000 защитников Сталинграда. С 2014 года является кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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