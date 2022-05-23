В Пензе подведены итоги I Регионального конкурса детских рисунков «Народы Волжской Булгарии глазами детей», приуроченного к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Всего было прислано более 70 работ юных художников – участников конкурса из Пензенской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, каждый рисунок был по-своему оригинален и красив.

Членам Жюри предстояло сделать непростой выбор. Ребята постарались на славу – столько усердия и таланта было вложено в эти работы, выполненные карандашами, фломстерами, красками, вышитые нитями.

С результатами конкурса можно ознакомиться здесь

Победители получают Диплом и памятный подарок, участники, не занявшие призовых мест, получают Сертификат участника.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса за прекрасные работы!

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