В Свердловской области прошел первый Сабантуй

21 мая 2022 года консультант Постпредства РТ Р.Р.Юсупов принял участие в первом в этом году национально-культурном мероприятии «Сабантуй-2022» в Свердловской области. Мероприятие состоялось в поселке Левиха Кировградского городского округа.

На торжественном открытии Р.Р.Юсупов поздравил собравшихся с национальным праздником татар и башкир, и зачитал Приветственный адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В парке культуры и отдыха поселка Левиха были организованы подворья, зрители могли принять участие в татарских играх и забавах.

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