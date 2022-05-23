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В Свердловской области прошел первый Сабантуй

В Свердловской области прошел первый Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.05.2022 0 12

21 мая  2022 года консультант Постпредства  РТ Р.Р.Юсупов принял участие в первом в этом году  национально-культурном мероприятии «Сабантуй-2022» в Свердловской области. Мероприятие состоялось в поселке Левиха Кировградского городского округа.

На торжественном открытии Р.Р.Юсупов поздравил собравшихся с национальным праздником татар и башкир, и зачитал Приветственный адрес Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В парке культуры и отдыха поселка Левиха были организованы подворья, зрители могли принять участие в татарских играх и забавах.

tatur.tatarstan.ru

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