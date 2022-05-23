В Калининграде рассказали о татарской культуре

Калининградская региональная общественная организация Общество татаро-башкирской культуры «Кардашлар» приняло участие в интересном мероприятии, ставшим уже традиционным.

В Калининграде в ночь с 20 на 21 мая прошла акция «Музейная ночь». В программе приняли участие 6 музеев Калининграда, 10 музеев области, 8 дополнительных площадок, 6 спецпроектов, 1 специальная акция #МузейнаяПочта, квест «Культурное наследие». 200 волонтёров Калининградского добровольческого центра в эту ночь помогали сориентироваться на месте и оперативно решить возникающие вопросы.

На территории Калининградского областного историко-художественного музея была организована выставка ретро-авто «Музейной ночью», где была представлена коллекция роскошных автомобилей из прошлого.

На импровизированной открытой площадке перед входом в Историко-художественный музей национально-культурные общества области очень ярко и красочно показали некоторые элементы своей культуры. Общества русской, белорусской, армянской и других культур развернули свои национальные подворья. В конференц-зале музея прогремел гала-концерт национальных творческих коллективов. Члены Общества «Кардашлар» также познакомили посетителей музейной программы с традициями, обычаями, историей татар и башкир, отвечали на вопросы.

На площадке «Открытый микрофон» уже в самом музее правнук участника войны, орденоносца Мустаева Ибрагима Шараповича – Залетдинов Тимур, выступил перед собравшимися и рассказал об участии своего прадедушки в Великой Отечественной войне. Дочери Ибрагима Мустаева, Наиля и Равия, преподнесли в дар для фонда музея книгу воспоминаний “Моя судьба” Мустаева Ибрагима Шараповича (1916-1999) жителя г. Калининграда. Мустаев И.Ш. стоял у истоков создания религиозного общества мусульман Калининградской области, участник Великой Отечественной войны, награждён орденами и медалями, уроженец деревни Большие Тарханы Тетюшского района Республики Татарстан.

Сотрудники музея с удовольствием провели посетителей по экспозициям, рассказывали о своей работе, и о том, что хранится в «музейных кладовых».

Такое мероприятие было очень насыщенным, познавательным, привлекшим к себе удивительно очень большое количество жителей и гостей Калининграда.