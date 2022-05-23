В Саратовской области прошел фестиваль татарской песни и музыки “Ай, былбылым!”

17 мая 2022 года в селе Новая Усть-Уза Петровского района во второй раз состоялся фестиваль татарской песни и музыки «Ай, былбылым». Мероприятие организовано в рамках реализации областного проекта – победителя конкурса социальных проектов, который проводит министерство внутренней политики и общественных отношений области. Проект получил Поддержку Правительства Саратовской области и Фонда Президентских грантов. Фестиваль становится яркой страницей в общественной и культурной жизни села и района нашей области.

Свое название село получило от одноименного села в Пензенской области, жители которого переселились на саратовскую землю и основали Новую Усть-Узу в XVIII веке. Представители творческих коллективов из села соседней области стали участниками концертной программы фестиваля.

Среди целей фестиваля – укрепление мира и согласия в многонациональном обществе, сохранение самобытности национальной культуры, формирование позитивного отношения к народным традициям.

Гостями фестиваля стали заслуженный артист Республики Татарстан Артур Мингазов, вокалистка Зарина Хасаншина и театр танца «Сайдаш» из Казани, ансамбль «Балалайка и веселые ложкари» из Аткарска, саратовский вокалист Расим Акчурин, коллективы и индивидуальные исполнители из Петровского и Новобурасского районов, городов Саратова и Аткарска. Спортивно-культурный клуб «Вместе» из Саратова продемонстрировал «Казачьи забавы с шашкой».

Руководителю мусульманской религиозной группы села Новая Усть-Уза Петровского района Саратовской области Рафику Измайлову – одному из организаторов фестиваля, за активную деятельность по развитию гражданского общества и укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории Саратовской области вручено благодарственное письмо министерства внутренней политики и общественных отношений области.