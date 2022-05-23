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Представители Автономии татар Москвы приняли участие в Сабантуе в Волгоградской области

Представители Автономии татар Москвы приняли участие в Сабантуе в Волгоградской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.05.2022 0 2

Артисты Татарского культурного центра и активисты Автономии татар Москвы приняли участие в фестивале татарской культуры «Сабантуй» в Волгоградской области.
Праздник прошел в селе Малые Чапурники Светлоярского муниципального района 15 мая 2022 года. Его организаторы – администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области, государственное бюджетное учреждение культуры (ГБУК) Волгоградский областной центр народного творчества при поддержке регионального комитета по делам национальностей и казачества.
Перед собравшимися выступили глава Светлоярского муниципального района
Распутина Татьяна Викторовна и имам хатыб мечети села Малые Чапурники Абдулла Бикмаев.

Гостей ожидала насыщенная программа, спортивные и культурные мероприятия: борьба на поясах Корэш, показательные выступления федераций восточных единоборств, национальные забавы, мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников, выступления конноспортивного клуба Волгограда и многое другое. Большим сюрпризом для присутствовавших стало выступление артистов Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.
Сабантуй в Волгоградской области прошел уже в 33-й раз.

avtonomiya.tatar

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