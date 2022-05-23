В мечети “Ахмадзаки” прошел первый праздник махалли в честь “1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией”

Сегодня, в 21 день месяца шавваль, после завершения всех основных мероприятий в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии в казанской мечети “Ахмадзаки” впервые после ее открытия прошел праздник махалли. Впрочем, его посетили не только жители поселка Залесный и жилого комплекса «Салават Купере», но и уважаемые гости прошедших на этой неделе торжеств “1100-летия”. Своим присутствием праздник почтили председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавкаказа Исмаил хаджи Бердыев, заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, муфтий Московской области Рушан хазрат Аббясов, генеральный консул Турции в Казани Эсмет Эрикан, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов и др. В стенах новой мечети их встретили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и казый Казани, начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, имам-хатыйб Булат хазрат Мубараков.

Праздник открылся во дворе мечети. Гости поприветствовали всех его участников и разделили их радость от открытия одной из самых красивейших мечетей в Татарстане, напомнили о значении исторической даты 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии и вознесли дуа о благополучии и процветании для уммы, Казани, Татарстана, всей России и каждой семьи, проживающей в нашей стране.

С момента официального открытия праздника махалли юных и взрослых посетителей ожидали активные игры, веселые старты, конкурсы, сладкие угощения, выпечка с горячим чаем и плов.

А в это время Камиль хазрат провел для почетных гостей экскурсию по мечети и ее комплексу: показал территорию, помещения для совершения курбана, для омовения усопших, для исламской литературы и просвещения, а также внутренние убранства и интерьеры мечети. Отдельное внимание гостей Камиль хазрат обратил на музей выдающегося татарского религиозного деятеля и просветителя Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, в честь которого построена и названа мечеть. Муфтий хазрат отметил, что ученый был устазом Верховного муфтия России, председателя ЦДУМ Талгата хазрата Таджуддина и председателя ДУМ РФ, муфтия Равиля хазрата Гайнутдина, показал уважаемым посетителям личные вещи татарского просветителя.

Затем Камиль хазрат провел деловые переговоры с Рушаном хазратом Аббясовым, с Исмаилом хаджи Бердыевым и с Айдаром Шагимардановым.

dumrt.ru