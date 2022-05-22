В Болгаре состоялось кульминационное торжество 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии

21 мая исполнилось 1100 лет со дня принятия ислама Волжской Булгарией. Подготовка к великому юбилею этого исторического события, произошедшему в 922 году, началась несколькими годами ранее проведением различных мероприятий и реализацией множества инициатив, а сегодня состоялось его долгожданное кульминационное торжество.

В праздничном мероприятии приняли участие начальник Специальный представитель РФ при ОИС Рамазан Абдулатипов, Управления внутренней политики Администрации президента России Анатолий Вылегжанин, заместитель Министра культуры Российской Федерации, ответственный секретарь федерального организационного комитета Ольга Ярилова, Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, заместитель Премьер-министра РТ, председатель “Национального совета” Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Среди муфтиев были: глава мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, Верховный муфтий России, председатель ЦДУМ Талгат хазрат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, Исмаил хаджи Бердиев, председатель ДУМ РФ Равиль хазрат Гайнутдин, глава Духовного собрания мусульман России, председатель Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона “Муфтият Москвы” Альбир хазрат Крганов, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и другие видные религиозные деятели России. Кроме того, к событию присоединились делегации 76 государств. В общей сложности главное праздничное мероприятие в Болгаре посетило более 20 тысяч человек.

Церемония началась с театрализованного представления на площади перед Памятным знаком – художественно-постановочный пролог олицетворял путь ислама в Волжскую Булгарию и путь, по которому шел Ахмед Ибн Фадлан. После выступлений Татарского государственного ансамбля песни и танца и ансамбля танца «Казань» на сцену вышли высокие гости и в официальной части торжества из их уст прозвучали слова поздравления.

Рустам Минниханов подчеркнул, что 1100-летие – это знаковое событие как для Республики Татарстан, так и для мусульман России и всего мира. Президент Татарстана поблагодарил Верховного муфтия России Талгата Таджутдина за то, что он одним из первых начал развивать идею ежегодных мусульманских съездов на древней земле Болгара. Рустам Минниханов также поблагодарил Минтимера Шаймиева и фонд «Возрождение» за большую работу по восстановлению исламских памятников.

«Все эти составляющие позволили мусульманам Татарстана, России, нашим гостям увидеть, на каком уровне 1100 лет назад на государственном уровне наши предки приняли ислам. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Для нас большая радость, что вы сегодня с нами», – обратился Рустам Минниханов к присутствующим.

Затем гостям зачитали приветственные телеграммы по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией от имени Президента России Владимира Путина, Премьер-министра России Михаила Мишустина и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Минтимер Шаймиев отметил, что в 2014 году Болгарский историко-археологический комплекс вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты всего мира признали, что Болгар является местом добровольного принятия ислама на самых северных территориях. «Это наш общий успех, достойный результат совместной работы. Спасибо всем, кто принял участие в этом. Возрождение древнего города Болгар показало всему миру, что мы народ, который бережёт своё историческое наследие», – подчеркнул Государственный Советник.

Также с 1100-летием гостей праздника поздравили председатель ЦДУМ России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил хаджи Бердиев, муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Камиль хазрат поблагодарил всех руководителей, собравшихся муфтиев. «Слава Аллаху, в 1989 году Верховный муфтий Талгат хазрат Таджуддин отметил 1100-летие принятия ислама. После этого события началась новая страница в истории развития нашей религии в России. Христианство официально принимается Русью в 988 году. А ислам официально был принят в 922 году, значит первой небесной религией на территории России является Ислам. Поэтому эта дата очень важна для всех нас. Пусть Аллах будет доволен теми, кто пришел на этот праздник!» – сказал муфтий и призвал всех собравшихся на месте исторической Соборной мечети прочитать полуденный намаз. Участники торжества совершили намаз вслед за Верховным муфтием Талгатом хазратом Таджутдином.

Празднование 1100-летия продолжилось соревнованиями по борьбе корэш на Кубок мира, концертной программой, выступлениями лауреатов конкурса «Илаһи моң» и творческих коллективов. Кроме того, на площадке исторического заповедника, где проходил Изге Болгар җыены, муфтият Татарстана организовал выставку, на которой была представлена деятельность Издательского дома “Хузур”, Комитета по стандарту “Халяль”, “ДУМ РТ Хадж”, фонда “Вакф РТ” и мусульманских учебных заведений Татарстана.

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