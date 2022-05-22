В Ростовской области разрабатывают проект по сохранению культурного наследия татарского народа

Ростовская область – многонациональный регион. Здесь проживает более 150 национальностей: русские, украинцы, белорусы, армяне, татары и представители других народов. По последним статистическим данным в Ростовской области проживает 14 тыс. татар, а в городе Ростов-на-Дону – 5,3 тыс.

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В последнее время у подрастающего поколения пропадает интерес к своему прошлому, к национальной культуре. На сегодняшний день очень важно восстановить процесс передачи культурных ценностей из поколения в поколение и их сохранение

“В связи с этим у нас проявилась идея проекта, целью которого является продвижение татарской культуры и сохранение культурного наследия татарского народа в Ростовской области”, – отметила Фарида Шарафиева. В реализации проекта идет взаимодействие с РООО Татаро-Башкирский культурный центр «Якташлар». Они приступили к реализации данного проекта, и семьями приняли участие в разных мероприятиях. В рамках данного проекта также запланировано проведение ряда мероприятий до конца 2022 года.

Мероприятия будут направлены на приобщение к культуре татар Ростова и Ростовской области, сохранение культурных и исторических ценностей, воспитание у подрастающего поколения интереса к родному языку, культуре, истории татарского народа, национальным праздникам, обычаям и традициям

По итогам реализации проекта и проведения всех мероприятий в его рамках, будут подготовлены презентация и видеоролик.

Татары Ростова на Дону и Ростовской области