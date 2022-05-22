Vanlife-фест», «Ага-базар» и «сражения рыцарей»: Болгар готовит рекорд по числу туристов

Масштабную программу подготовил к началу туристического сезона Болгарский музей-заповедник.

Как рассказала замдиректора по развитию Болгарского музея-заповедника Лилия Сафина, музеи и архитектурные памятники Болгара доступны для посетителей в любое время года. В этом году туристам представлена новая программа «Великий Болгар приглашает».

Лилия Сафина напомнила, что 2022 год проходит под эгидой значимого события для России и мусульманского мира — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Помимо основного события этого года летом запланированы другие крупные интересные мероприятия. 16 и 17 июля в Болгарском музее-заповеднике во второй раз состоится этнокультурный фестиваль «Ага-базар».

На 13 и 14 августа запланирован фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Туристы смогут окунуться в атмосферу жизни и быта наших предков IX-XV веков. На фестивальной площадке развернутся зрелищные сражения воинов Золотой Орды, Руси и Европы.

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