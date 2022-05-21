Василь Шайхразиев посетил шатер, представленный Верховным муфтием России

Сегодня в городе Болгар прошло мероприятие “Болгар җыены”. После торжественного открытия состоялись встречи в шатрах, организованных различными религиозными организациями.
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил шатер, организованный председателем Центрального духовного управления мусульман, Верховным муфтием России Талгат хазрат Таджуддином.
Здесь обсудили организацию и проведение мероприятий, посвященных 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией.