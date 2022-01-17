В Пензе прошел III Региональный детский фольклорный конкурс “Тургай”

Более 10 национально-культурных автономий Пензенской области приняли участие в III Региональном детском фольклорном конкурсе “Тургай”. На мероприятии были представлены выступления 49 лучших детских фольклорных и хореографических коллективов и солистов, сообщает Татарская автономия Пензенской области.

Конкурс проводился в рамках реализации проекта: культурно – образовательный марафон “Наше единство в многообразии”, поддержанного Фондом президентских грантов в 2021 году на развитие гражданского общества.