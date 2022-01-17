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В Пензе прошел III Региональный детский фольклорный конкурс “Тургай”

В Пензе прошел III Региональный детский фольклорный конкурс “Тургай”

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 17.01.2022 0 5

Более 10 национально-культурных автономий Пензенской области приняли участие в III Региональном детском фольклорном конкурсе “Тургай”. На мероприятии были представлены выступления 49 лучших детских фольклорных и хореографических коллективов и солистов, сообщает Татарская автономия Пензенской области.

Конкурс проводился в рамках реализации проекта: культурно – образовательный марафон “Наше единство в многообразии”, поддержанного Фондом президентских грантов в 2021 году на развитие гражданского общества.

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