Василь Шайхразиев встретился с руководством Всемирного курултая башкир

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан встретился с руководством исполкома Всемирного курултая башкир.

Во встрече приняли участие руководитель исполкома Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ранис Алтынбаев, член президиума ВКБ, доктор медицинских наук Салия Мурзабаева, постоянный представитель Республики Татарстан в Башкортостане Юсуф Якубов, представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев и др.

В ходе встречи Василь Шайхразиев рассказал об изменениях с 2017 года в структуре Конгресса татар, о деятельности Национального Совета. Каждый год в федеральных округах России проводятся традиционные встречи с татарами. Председатель Национального Совета подчеркнул, что многие организации, входящие в состав Всемирного конгресса татар, особенно за рубежом, объединяются под названием “татаро-башкир”.

Также он напомнил, что в этом году празднуется знаменательная дата – 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. “Это не только праздник Татарстана, об этом мы говорили сегодня и на встрече с заместителем Премьер-министра Республики Башкортостан Азатом Бадрановым”, – подчеркнул Василь Шайхразиев . Председатель Национального совета также отметил, что в этом году исполняется 30 лет со дня образования Всемирного конгресса татар.

Юлдаш Юсупов, в свою очередь, подчеркнул, что структура курултая башкир схожа с Национальным Советом ВКТ (от авт. С 2019 года председатель президиума Всемирного курултая башкир – заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Эльвира Аеткулова). “2022 год Курултай объявил “Годом башкирской культуры и духовности”. Ваш опыт очень важен для нас, многое мы делаем в тесном контакте с вами”, – рассказал руководитель Курултая.