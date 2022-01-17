В Уфе в Республиканской олимпиаде по родным языкам приняли участие 153 школьника

В Уфе на базе Республиканской гимназии-интерната им. Г. Альмухаметова прошла Республиканская олимпиада по родным (татарскому, чувашскому, марийскому, удмуртскому) языкам и литературам среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Республики Башкортостан.

В этом году в заключительном этапе Республиканской олимпиады приняли участие 153 школьника: по татарскому языку – 94, по чувашскому языку – 25, по марийскому языку – 23, по удмуртскому языку – 11 человек. Участники олимпиады ответили на вопросы викторины, построили диалог на одну из предложенных тем с другими участниками олимпиады. Некоторые учащиеся были одеты в национальные костюмы.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования республики, торжественное закрытие олимпиады состоялось 14 января. В нем приняли участие заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Альфия Галиева, председатели жюри, представители средства массовой информации. Также была организована онлайн-трансляция мероприятия через канал YouTube.

Победители и призеры награждены дипломы Министерства образования и науки Республики Башкортостан и памятными подарками от общественных организаций.

bashinform.ru