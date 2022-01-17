Юбилей татарского революционера, друга Габдуллы Тукая, отметят в музее поэта

18 января в 13 часов в Литературном музее Габдуллы Тукая пройдёт мероприятие «Светлой памяти Хусаина». В этот день исполняется 140 лет со дня рождения Хусаина Ямашева (1882-1912) – известного татарского революционера и публициста, друга Тукая. Мероприятия, связанные с окружением знаменитого поэта – его друзьями, современниками, единомышленниками – одна из традиций музея.

С деятельностью Хусаина Ямашева Тукай познакомился ещё при жизни в Уральске. В 1907 году газета «Фикер» («Мысль»), где сотрудничал Тукай, поместила статью Ямашева «Дума ачылган көн» («День, когда открылась Дума»), опубликованную в оренбургской газете «Урал». Издания начали сотрудничать. В том же году поэт переехал в Казань, где близко познакомился с Ямашевым, часто общался с ним. Скоропостижная смерть друга потрясла Тукая. В стихотворении «Светлой памяти Хусаина» поэт создал образ светлой личности, преданной своему народу.

В фондах Национального музея Республики Татарстан немало коллекций, связанных с известными людьми. Среди предметов из коллекции Хусаина Ямашева и его семьи – подставка для письменного прибора, пресс-папье, металлические стаканы, фарфоровая посуда. Многие из этих вещей импортные, с декором; они напоминают о том, что первый татарский большевик был сыном богатого человека, купца второй гильдии. На фото Хусаин Ямашев запечатлён среди родных, соратников, рабочих, членов литературного кружка; есть фото дома в Казани, где он родился, и дома, где он впервые встретился с Тукаем.

Часть этих вещей и фотографий увидят в экспозиции Музея Тукая участники мероприятия «Светлой памяти Хусаина». Оно пройдёт на татарском языке для учащихся средних и старших классов. Юным гостям музея откроется эпоха начала ХХ века, когда жили Хусаин Ямашев и другие выдающиеся современники Габдуллы Тукая.

mincult.tatarstan.ru