Памяти великого Тукая

Сегодня, 17 января, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев проводит ряд деловых встреч в г. Уфе. Напомним, его визит в столице Башкортостана продлится 2 дня.

Доброй традицией стало возложение цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю, установленному на площади перед зданием Татарского государственного театра “Нур”.

Открытие памятника состоялось 18 апреля 2019 года в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. В церемонии приняли участие руководители двух республик Радий Хабиров и Рустам Минниханов.

Статуя поэта отлита из меди в Москве. Высота – 8 метров. Это первый памятник Габдулле Тукаю, установленный в Башкортостане.