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Памяти великого Тукая

Памяти великого Тукая

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.01.2022 0

Сегодня, 17 января, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев проводит ряд деловых встреч в г. Уфе. Напомним, его визит в столице Башкортостана продлится 2 дня.

Доброй традицией стало возложение цветов к памятнику татарскому поэту Габдулле Тукаю, установленному на площади перед зданием Татарского государственного театра “Нур”.

  • Открытие памятника состоялось 18 апреля 2019 года в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. В церемонии приняли участие руководители двух республик Радий Хабиров и Рустам Минниханов.
  • Статуя поэта отлита из меди в Москве. Высота – 8 метров. Это первый памятник Габдулле Тукаю, установленный в Башкортостане.

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