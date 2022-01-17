В Постпредстве Республики Татарстан встретились с известными татарскими общественными деятелями

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялась встреча с известными представители татарской интеллигенции города, посвященная блокаде Ленинграда.

Встреча была проведена в преддверии Дня снятия блокады Ленинграда, в которой приняли участие заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров, известный петербургский татарский писатель, ленинградский журналист, историк, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Рахим Теляшов со своей супругой Сафией ханум и его брат, общественный деятель, заслуженный юрист России, бывший судья Валиулла Теляшов. Также Рахим Теляшов является блокадником, награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и другими иными наградами.

В свою очередь, гости поделились воспоминаниями, рассказами и историями о том страшном времени, которое пережили блокадники и, которое останется навсегда в их памяти и сердцах. В ходе беседы также обсудили вопросы, касающиеся патриотического воспитания подрастающего поколения.

Рахим Теляшов рассказал о своем произведении, которое было написано им раньше, о книге «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда» и новой статье, связанное с блокадой Ленинграда. Книга и статья содержит много новой и полезной информации, ярко рассказывает об истории петербургских татар, об их громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Автор рассказал, что всемирно известна ленинградская школьница Таня Савичева, которая лаконично запечатлела ужас и трагедию блокады. У нас, татар, также имеется своя Таня Савичева. Вот есть один документ – письмо из блокадного Ленинграда, автором письма является школьница 16-летняя Рашида Саадетдинова. Письмо адресовано ее родному брату Омяру Саадетдинову, который учился в военном училище. Привел отрывок из одного наиболее драматичного ее письма от 26 марта 1942 года, в котором написала, что умерли папа и все родные. Это письмо – красноречивый документ, характеризующий суровые будни тяжелых блокадных дней. Это было последнее тринадцатое блокадное письмо Рашиды Саадетдиновой, которые бережно сохранила ее сестра Мубашира. Рашида, пожалев брата, не сообщила еще об одной семейной трагедии: о том, что 16 февраля 1942 года умерла их мать. Сама Рашида умерла в июле 1942 года.

В январе Нового 2022 года исполняется 80 лет самой тяжелой драматичной поре жизни ленинградцев – этот месяц, январь 1942 года, был самым голодным и холодным, был самым смертоносным, рекордным по количеству погибших. Мы привыкли отмечать парадные победные страницы Великой Отечественной войны, но надо помнить и ее мрачные стороны, стремиться к тому, чтобы они никогда не повторялись.

Дамир Сабиров поблагодарил гостей за свои рассказы о войне и за высказанные предложения по поводу предстоящего празднования годовщины. Но они помнят всё, и хотят, чтобы другие не забывали, благодаря каким жертвам выстоял Ленинград. Забвение страшно.

Также Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин и Рахим Теляшов приняли участие в записи телепередачи на телеканале ТНВ, посвященный к Дню снятия блокады Ленинграда, которая выйдет в эфир 27 января.

tatspb.tatarstan.ru