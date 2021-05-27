В Пензенской области состоялось собрание рабочей группы по организации и проведению областного Сабантуя

26 мая на набережной города Спутник состоялось первое выездное организационное собрание рабочей группы по организации и проведению областного Сабантуя. Встречу провел Председатель автономии Туктаров Ж. З.. На собрании присутствовали заместители Председателя Алюшев Р. Х. и Мухамеджанова В. Ф., арт-директор города ООО “Парк Спутника” Лакодин И. В.,
а также представители Черемшанского муниципального района Республики Татарстан: управляющий делами Исполнительного комитета Замалетдинов И. М. и начальник общего отдела Совета Сабиров А. А..
На повестке дня обсуждались следующие вопросы:
– план размещения основных площадок Сабантуя;
– инфрастуктура областного праздника;
– этапы подготовки мероприятия и др..
Областной сабантуй в рамках фестиваля “Мост дружбы” состоится 10 июля на набережной города Спутник.