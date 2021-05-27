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В Воткинске открыли новую мечеть

В Воткинске открыли новую мечеть

в Новости, Слайдер, Религия, Соотечественники, 27.05.2021 0 2

26 мая в Воткинске состоялось торжественное открытие мечети. Поздравить мусульман города с историческим событием приехали министр национальной политики Лариса Буранова, министр культуры Владимир Соловьев, муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин, глава города Воткинска Алексей Заметаев.

Почетным гостем праздника стал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин. В 1978 году Талгат Таджуддин проходил практику в Воткинской мечети, поэтому открытие новой мечети для него имеет особое значение. В честь такого события Верховный муфтий передал на хранение воткинскому имаму флаг центрального духовного управления мусульман России. Также он рассказал, что в следующем году будет отмечаться 1100 лет принятия ислама Волжской Булгарией.

От имени Главы и Правительства республики Лариса Буранова поздравила всех с открытием мечети: «Это великий праздник не только для жителей Воткинска, это праздник для всех нас. Без веры человек не может жить. И как хорошо, что по всей стране, и у нас в республике в  том числе, в последние годы строятся мечети, церкви, открываются молельные дома. Я очень рада, что растут общины при мечетях и церквях, потому что именно вера и наши традиции, знание наших корней делает из населения любой страны по-настоящему народом, людьми, которые чтут свои традиции и верят в будущее».

Первая каменная мечеть в Воткинске была построена еще в 1900 году. Спустя век историческое здание перестало соответствовать требованиям нашего времени и мусульмане Удмуртии приняли решение о строительстве новой мечети. Меньше чем за два года было построено новое здание. 22 ноября 2020 года новая мечеть открыла свои двери для прихожан, тогда состоялся первый пятничный намаз.

minnac.ru

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