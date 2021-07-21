В Постоянном представительстве Республики Татарстан прошел круглый стол, посвященный краеведению

19 июля в Екатеринбурге прошел круглый стол, организованный Советом краеведов при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан по Уральскому региону.

Участниками круглого стола стали приглашенные гости из области, активисты – краеведы, авторы собственных проектов – всего 15 человек.

С приветственным словом выступила Фавия Сафиуллина, заместитель Постоянного представителя РТ, и вручила благодарственные письма активистам краеведения. Были заслушены доклады научного руководителя местных краеведов Филареда Гафурова “Татарское краеведение на Среднем Урале”, активиста-общественника Ахуновой Альфинур “Пути реализации проектов. Собственный опыт”, доклад Альберта Бурханова, ученого, Председателя Совета татарских краеведов России “Татарское краеведение на Урале: задачи, направления и перспективы развития”.

В обсуждении актуальных вопросов изучения родного языка, предстоящей Всероссийской переписи, проблем национальной идентификации каждого, подхода к вопросу изучения исторических документов и их освещения, поиска источников и общей совместной работы участники выразили свою активную позицию, единогласно поддержали идею будущего Форума местных краеведов.

Альберт Бурханов откликнулся на предложение о созыве Форума областных краеведов и участия в нем, выразил готовность в подготовке и организации, осветил задачи на ближайшее время для Совета краеведов.

Совет татарских краеведов приглашает к сотрудничеству. Контактное лицо: Рифат Юсупов, консультант Постпредства РТ.

Альфинур Ахунова

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