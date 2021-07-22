В ДУМ РТ состоялась встреча трех муфтиев: Талгата Таджутдина, Альбира Крганова и Камиля Самигуллина

21 июля, ДУМ РТ посетили председатель Центрального Духовного управления мусульман, верховный муфтий России Талгат хазрат Таджутдин и глава Духовного собрания мусульман России, председатель Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона “Муфтият Москвы”, муфтий Чувашской Республики Альбир хазрат Крганов. В резиденции ДУМ РТ их принял муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Встреча трех муфтиев прошла в теплой, дружеской атмосфере. Хазраты в основном говорили об особенностях проведения гаета в этом году, о подготовке к 1100-летию официального принятия ислама в Волжской Булгарии, о системе исламского образования в России и пр. Камиль хазрат познакомил муфтиев с последними достижениями ДУМ РТ и приоритетными направлениями развития муфтията, с предварительными итогами празднования Курбан-байрама в Татарстане.

В память о сегодняшней встрече Камиль хазрат подарил гостям татарские сабли.

dumrt.ru