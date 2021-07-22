Вселе Высокая Гора состоялось открытие исламского центра «Бердэмлек»

В селе Высокая Гора состоялось открытие исламского центра «Бердэмлек». В торжественной церемонии приняли участие Президент Рустам Минниханов, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. «Бердэмлек» станет пятой действующей мечетью в Высокой Горе.

Здесь же планируется размес­тить районный мухтасибат. В исламском центре будут организованы образовательные курсы для детей дошкольного и школьного возраста, а также курсы повышения квалификации для местных имамов. Президент поздравил жителей Высокой Горы со знаменательным событием и поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве. «Центр «Бердэмлек» будет способствовать сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, татарского языка и исламской культуры. Отрадно, что большое внимание уделяется вопросам образования», – сказал Рустам Минниханов. Он предложил организовать в исламском центре филиал одного из ведущих казанских медресе.

устам Калимуллин напомнил, что первый камень в основу исламского центра «Бердэмлек» заложили в 2015 году. В создание культового сооружения свой посильный вклад внесли многие жители района. Муфтий Татарстана отметил, что открытие центра проходит в преддверии Курбан-байрама, и поздравил участников мероприятия с одним из главных мусульманских праздников. После церемонии открытия Рустам Минниханов ­осмотрел исламский центр, посетил молельные залы и учебные классы. В пяти классах одновременно могут заниматься до 60 детей. Также в исламском центре имеются столовая, две комнаты отдыха и конференц-зал.

rt-online.ru