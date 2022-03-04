В Постоянном представительстве РТ открылась выставка Елены Сайтбагиной «Переливы света»

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялось открытие персональной выставки живописи заслуженного деятеля искусств РТ Елены Сайтбагиной «Переливы света».

В церемонии открытия приняли участие Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин, заслуженный работник культуры РФ и РТ Анвар Сайтбагин, художники, коллеги автора, творческие деятели и татарская общественность.

Елена мастер портрета, излюбленный мотив ее полотен татарская тематика. Выверенная техника, изящество рисунка, гармония цвета, – все это отличает творческую манеру мастера. С детства любит рисовать лица людей. Интерес именно в этом. Её восхищает божественная природа человека.

Представленные на выставке живописные произведения Елены Сайтбагиной в очередной раз веско подтверждают современность классической традиции, основанной на уверенном владении профессиональными навыками. Художник, обладающий необходимым уровнем мастерства и широким культурным кругозором, уверенно решает все новые образные задачи, что особенно важно при создании портретного произведения.

В каждой своей работе Елена Сайтбагина, обретает пространство тишины, столь желанной в современном мире. Взгляд, доверчиво обращенный на зрителя или обращенный к себе, к самым сокровенным воспоминаниям, невольно заставляет остановиться, пристальнее вглядеться в лица тех, кого запечатлела чуткая кисть художника…

Но, внимательно знакомясь с полотнами, мы начинаем ценить неповторимость мира каждого человека, внешний и душевный облик которого так обстоятельно, внимательно и бережно раскрывает или, точнее, приоткрывает автор. «Переливы света» – само название выставки звучит как приглашение к постижению простых и вечных как мир истин нашего бытия через близкое знакомство с каждым из персонажей представленных работ. Восхищение трогательной беззащитностью ребенка, эффектной красотой традиционного костюма – всё это неотъемлемые живые частицы мира человека, мира природы и мира искусства.

Елена Сайтбагина хоть и родилась в Ленинграде, но её жизнь, судьба и творчество связано с Татарстаном. В 2000 году окончила Санкт-Петербургское художественное училище имени Н.К. Рериха, а в 2007 году – Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица по специальности графический дизайн. Приняла участие в выставках “Все краски Питера тебе, моя любимая Казань”, “Узоры навруза” в Елабуге, “И в ликах тайны мирозданья” в Государственном Совете РТ и Российской академии художеств, “Летние мотивы” в Санкт-Петербурге и других.

За свои профессиональные и творческие достижения она отмечена Почетной грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, присвоено почетное звание «заслуженный деятель искусств Республики Татарстан», Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, нагрудным знаком «За достижения в культуре»

Министерства культуры и Благодарностью Министра культуры Республики Татарстан, Благодарностью Губернатора Санкт-Петербурга, и Благодарностью Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Выставка будет работать до конца апреля.

tatspb.tatarstan.ru