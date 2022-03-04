В Казани стартуют зональный этап регионального тура Всероссийского конкурса «Учитель года»

2 и 3 марта в Тетюшском районе прошел зональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» в Татарстане.

Тетюшский район встретил конкурсантов – победителей муниципальных этапов Камско-Устьинского, Апастовского, Кайбицкого, Тетюшского, Дрожжановского и Буинского районов.

Учителя показали своё профессиональное мастерство на базе Тетюшской средней общеобразовательной школы №1 – школы с более 100-летней историей, в 2010 году которой было присвоено звание Героя Советского Союза П.С.Ханжина.

Богатая история школы несомненно помогла учителям успешно пройти через все конкурсные испытания.

4-5 марта стартуют конкурсные площадки в Казани. 4 марта учителя, выступающие в номинации «Учитель года», будут проходить конкурсные испытания на базе гимназии №122 Московского района Казани.

5 марта молодые учителя со стажем работы не более 3-х лет, выступающие в номинации «Педагогический дебют», будут давать уроки и мастер-классы на базе школа №39 Вахитовского района г.Казани.

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