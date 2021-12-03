В Постоянном представительстве РТ состоялась встреча с петербургским блогером Эльвирой Рауповой

В Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области состоялась встреча заместителя Постпреда РТ Дамира Сабирова с петербургским татарским блогером Эльвирой Рауповой.

В ходе встречи Дамир Сабиров отметил, что Постпредство Республики Татарстан уже взаимодействуют с блогерами, рассказал о работе информационного интернет-портала «Piter.tatar», где освещаются культурные события, новости и общественная жизнь татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Эльвира Раупова переехала из Казани в Санкт-Петербург в 2018 году. Не имея на новом месте близких, быстро начала осваивать новые знакомства и изучать город на Неве. В 2019 году в их семье появилась дочь. Она начала вести свой блог в Instagram, где рассказывает, как можно культурно отдыхать с ребёнком в любом возрасте. Вдохновляет подписчиков на путешествие в культурную столицу, рассказывая о городе не только как туристическом месте, но и показывая необычные достопримечательности города.

Эльвира любит татарскую кухню, готовит национальные кулинарные изделия и не забывает свои корни, и часто рассказывает на своей странице о татарских национальных блюдах собственного приготовления. Считает, что очень важно сохранение татарской культуры и национальных обычаев, традиций в семье, поэтому дома они разговаривают на родном языке.

На встрече обсудили вопросы освещения мероприятий, организации детских мероприятий с национальным колоритом.

tatspb.tatarstan.ru