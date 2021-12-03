Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» зажгла свет «Неугасимого созвездия» татарских поэтов

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоялась премьера театрализованного представления «Неугасимое созвездие». За постановку взялся Искандер Нуризянов, уже известный казанцам спектаклями «Гамлет.Play» и «Мсье Ибрагим», идущими в стенах Театра на Булаке.

«Я позиционирую себя прежде всего как артиста, который иногда позволяет себе дерзость примерить на себе несвойственную ему роль. Я невероятно благодарен Арт-резиденции за возможность воплотить мою идею в жизнь», – поделился Нуризянов.

На 45 минут сцена Алафузовского театра перевоплотилась в Казанский метрополитен, куда забрели семеро школьников. Ребята оказались пассажирами литературного поезда, оформление которого увлекло их в мир татарской поэзии.

Переходя из вагона в вагон, герои вместе со зрителями знакомились с творчеством великих татарских творцов – мелодичной поэзией Закира Рамиева (Дэрдменда), проникнутыми темой труда и лирикой стихотворениями Хасана Туфана, творческими трудами основоположника татарской советской поэзии Хади Такташа, знаменитой, ставшей настоящим достоянием татарского народа «Моабитской тетрадью» Мусы Джалиля и многим другим.

Помимо знакомства с татарским литературным наследием конца XIX – середины XX веков, зрители узнали чуть больше о жизненных путях и судьбах самих авторов. К примеру, о трагических испытаниях, выпавших на долю Мусы Джалиля во время Великой Отечественной войны или о том, что основной деятельностью Закира Рамиева была золотопромышленность.

«Жизнь нашей Арт-резиденции подарил Президент РТ Рустам Минниханов. Он всем сердцем болеет за великую татарскую нацию и без устали ведет ее вперед. И с нашей стороны было бы несправедливым, если наш театр не занимался серьезным продвижением его идей через образцы высокой культуры. Этот спектакль – огромный вклад Арт-резиденции в “строительство” нашего высокоразвитого общества», – считает художественный руководитель Арт-резиденции, заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов.

Зрителями этого вечера стали ученики школ Кировского района, для которых постановка стала в некотором роде занятием по татарской литературе, поданным в интерактивной форме. Ведь куда интереснее изучать литературное наследие своей республики, когда Хади Такташ зачитывает рэп на собственные стихи, а сам Габдулла Тукай устраивает интеллектуальные викторины. И куда эффективнее остаются в памяти знаменитые строки

«И туган тел, и матур тел…», если дружно спеть их всем залом. «Неугасимое созвездие» вошло в репертуар Арт-резиденции. Билеты на театрализованное представление доступны также по «Пушкинской карте».

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