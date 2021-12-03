В ГМИИ РТ откроется выставка «Кадим Замитов. Скульптура»

3 декабря в 17:00 в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан открывается выставка татарского скульптора (Москва) Кадима Залиловича Замитова, приуроченная к 75-летию мастера.

На выставке представлено около 70 произведений скульптуры, выполненные в различных техниках и материалах: шамоте, бронзе, гальванопластике, дереве, искусственном камне, представляющие ретроспекцию творчества художника за 40-летнюю творческую деятельность.

Для широкого зрителя имя Кадима Замитова связывается с известным произведением монументальной скульптуры Казани – монументом «Хоррият», установленном на пилоне здания Национальной библиотеки Республики Татарстан (бывшего здания Национального культурного центра «Казань»), ставшим символом нового времени.

В монументальной скульптуре автором созданы памятник татарскому поэту-герою Мусе Джалилю в Оренбурге, памятник татарскому актеру Ильясбеку Ашкадарскому для татарского театра Оренбурга, памятник Ататюрку в турецком городе Кютахия, конкурсные эскизные проекты памятников Тукаю, Урманче, Султангалиеву, Марджани, Екатерине II. Кадим Замитов воплощает образы собирательные, философские, обобщенные: «Весна», «Мелодия», «Эпипэ – Танец», общетюркские: «Язычество», «Бичура», «Мыслитель», «Старость», «Батыр», «Кыпчак кызы»; мифологические, сюжеты которых автор черпает из татарских и тюркских легенд: «Алтын тарак», «Сак-Сок», «Су-кызы», «Йусуф-Зулейха», «Тулпар», «Акбуре». Причем, художник создает многочисленные варианты, вновь и вновь возвращаясь к близким его духу образам. Скульптор мастерски работает с формой, фактурой, придавая работам наибольшую выразительность. Миф и реальное прошлое переплетены в творчестве Замитова, они органичны в связях между собой и внешним миром. Произведения мастера являются подлинно национальными, но представляющими татар как нацию не в узком смысле, не саму по себе, а показывающими духовную татарскую культуру в лоне огромного ареала тюркской цивилизации как части этого мира. На выставке представлены произведения из коллекций Государственного музея изобразительных искусств РТ, Музейного комплекса г. Казани и собрания художника.

mincult.tatarstan.ru