tatruen
Главная / Новости / Василь Шайхразиев прибыл в столицу Республики Башкортостан
Василь Шайхразиев прибыл в столицу Республики Башкортостан

Василь Шайхразиев прибыл в столицу Республики Башкортостан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 03.12.2021 0 11

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл в столицу Республики Башкортостан. В Международном аэропорту “Уфа” Вице-премьера РТ встретили постоянный представитель РТ в РБ Юсуп Якубов, представитель Всемирного конгресса татар в РБ Альфред Давлетшин, а также руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, прибывший в республику накануне.

Напомним, сегодня в гостиничном комплексе “Башкирия” состоится подведение итогов проекта “Кем син? Мин – татар!”. В церемонии награждения примет участие председатель Нацсовета.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.