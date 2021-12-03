Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл в столицу Республики Башкортостан. В Международном аэропорту “Уфа” Вице-премьера РТ встретили постоянный представитель РТ в РБ Юсуп Якубов, представитель Всемирного конгресса татар в РБ Альфред Давлетшин, а также руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, прибывший в республику накануне.

Напомним, сегодня в гостиничном комплексе “Башкирия” состоится подведение итогов проекта “Кем син? Мин – татар!”. В церемонии награждения примет участие председатель Нацсовета.