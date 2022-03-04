В рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией проходит конкурс «Имам нашего села»

Газета «Ватаным Татарстан» совместно с Духовным управлением мусульман Татарстана объявляет конкурс «Имам нашего села». Конкурс проходит в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Конкурс направлен на привлечение внимания широкой татарской общественности к труду имамов сельских мечетей, которые добросовестно исполняет свой служебный долг – распространяют истинные знания об исламе, призывают к вере и высокой нравственности, укрепляют общечеловеческие ценности и воспитывают подрастающее поколение, берегут родной язык и татарско-мусульманские традиции… Каждый может прислать в редакцию газеты «Ватаным Татарстан» заметку на татарском языке об имамах своего села и их благородном труде. Материалы необходимо отправлять с пометкой “конкурс”.

Конкурс «Имам нашего села» проводится по инициативе семьи Бахтияровых из села Бакырчи Зеленодольского района. Продолжая дело братьев-предпринимателей Рафика и Рашита Бахтияровых, добрыми делами завоевавших уважение односельчан и земляков, в честь их светлой памяти родные взялись за это доброе дело. Напомним, что в 2021 году главным спонсором конкурса «Шәфкатъ», проводимого газетой «Ватаным Татарстан», также были Бахтияровы.

Условия конкурса:

Заявки на конкурс «Имам нашего села» принимаются с 4 марта 2022 года по 1 июля 2022 года. С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте www.vatantat.ru.

Публикации, вышедшие в других изданиях, на конкурс не принимаются. Объем материала не должен превышать 3 страниц (1,5 интервала между строками) в печатном формате.

Материалы принимаются по адресу 420097, Казань, ул. Академическая, д. 2. Или на электронную почту [email protected] и не возвращается. В письме должны быть указаны фамилия, имя, отчество автора, возраст, место жительства. Телефон для справок: (843) 222 09 70, 8917 927 00 40. Участник конкурса обязан подписаться на газету «Ватаным Татарстан» на второе полугодие 2022 года, копия квитанции направляется в редакцию с материалом. (Напомним, что в случае подписки до 15-го числа каждого месяца газета начинает приходить со следующего месяца.)

Положение о конкурсе, подробная информация на сайте www.vatantat.ru. Продолжается с 4 марта 2022 года по 1 августа 2022 года. Организатор – Редакция газеты «Ватаным Татарстан».

dumrt.ru