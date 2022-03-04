Татарские краеведы посетили музеи города Стерлитамак…

В рамках поездки в Республику Башкортостан краеведы РТ и РБ посетили город Стерлитамак, встретились с учеными, краеведами, музейными работниками и студентами.

В ходе посещения Стерлитамакский филиал БашГУ члены делегации: начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, историк-краевед, востоковед, профессор А.А. Бурханов, руководитель Исполкома Общества татарских краеведов РБ, научный сотрудник Института истории им.Ш. Марджани АН РТ Р.Ф. Масагутов, краевед-исследователь И.Р. Газизов и заслуженный работник культуры РБ, заслуженный деятель искусств Р.М. Чурагулов, посетили Археологический музей исторического факультета. Об истории музея рассказал и провел экскурсию его директор И.В. Денисов.

Археологический музей в вузе был создан по инициативе бывшего директора Стерлитамакского государственного историко-краеведческого музея И.В. Денисова в 1987 г. на базе Стерлитамакского государственного педагогического института. Затем Археологический музей исторического факультета СГПИ – ныне Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета возглавил сам И.В. Денисов. Он лично и его коллеги археологи В.А. Иванов, А.Ф. Яминов, Ю.А.Морозов, В.С. Горбунов и др., внесли большой вклад в формировании экспозиций и коллекций музея. Ежегодно, в ходе участия студентов СФ БашГУ, в рамках археологической практики, в составе полевых экспедиций на территории Башкортостана и Оренбургской области, музей пополняется новыми материалами и стендами.

В настоящее время в музее действуют нижеследующие разделы-экспозиции:

– Каменный век и эпоха бронзы;

– Погребальные комплексы;

– Ранний железный век и средневековье;

– Антропология

В последние годы И.В. Денисов и его коллеги занимаются созданием цифровых копий археологических экспонатов, реконструкцией древних поселений и антропологических материалов, сотрудничает с научными центрами США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и городов России.

В ходе встречи И.В. Денисов и А.А. Бурханов поделились своим опытом участия в археологических экспедициях на Урале, Татарстане, Башкортостане, Поволжье, Средней Азии, Крыму и других регионах, вспомнили выдающихся ученых-археологов, рассказали об интересных эпизодах из своей археологической жизненной практики.

А.А. Бурханов от имени руководства ВКТ и Общества татарских краеведов РТ вручил музею Грамоту и книгу «Татар дөньясы». Гости из Казани и Уфы посетили кафедру татарского и чувашского языков и литературы СФ БашГУ. Состоялась встреча со студентами 1 и 4 курсов татарского отделения университета. Перед студентами выступили А.А. Бурханов, Р.М. Чурагулов и Р.Ф. Масагутов.

На встрече участвовали заведующий кафедрой татарской и чувашской филологии, кандидат филологических наук И.С. Мансуров, доцент кафедры, кандидат филологических наук Н.А. Мукимова и краевед-исследователь, бизнесмен из г. Стерлитамака М.Х. Шигабутдинов. Гости от имени ВКТ вручили руководству кафедры Благодарственное письмо и подарочную книгу «Татар дөньясы». Затем делегация краеведов посетила Стерлитамакский государственный историко-краеведческий музей (г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, 100). Состоялась встреча с коллективом и директором музея К.В. Рогановым. Гости осмотрели экспозиции и отделы музея. Состоялся заинтересованный разговор о вопросах развития музейного дела и краеведческого движения в Башкортостане и Волго-Уралье.

Гости от имени руководства ВКТ и Общества татарских краеведов РТ и РБ вручили музею подарочные и краеведческие книги и Благодарственные письма. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и развитии татарского компонента в экспозициях музея.

Первый заместитель Председателя Совета Всетатарского общества краеведов,

Начальник Комитета по работе с краеведами

Исполкома Всемирного конгресса татар,

Альберт Бурханов